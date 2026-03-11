HQ

Il Cremlino ha accusato il Regno Unito di essere coinvolto in un attacco missilistico ucraino sulla città russa di Briansk, sostenendo che l'attacco abbia utilizzato missili Storm Shadow forniti dai britannici. Le autorità russe hanno dichiarato che l'attacco ha ucciso sei civili e ferito decine di persone, mentre l'Ucraina ha affermato che l'obiettivo era una fabbrica chiave di componenti missilistici.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che i missili non sarebbero potuti essere lanciati senza il coinvolgimento di specialisti britannici e ha avvertito che Mosca avrebbe preso conto del presunto ruolo della Gran Bretagna "in considerazione." La Russia ha ripetutamente sostenuto che l'Ucraina si affide all'intelligence e al supporto tecnico occidentale per effettuare attacchi a lungo raggio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'attacco ha colpito un'importante struttura militare che produceva elettronica per missili russi. Mosca, tuttavia, ha accusato Kiev di prendere di mira civili e ha chiesto alle Nazioni Unite di valutare l'incidente. Qui sotto potete dare un'occhiata all'attacco, avvenuto solo poche ore fa.