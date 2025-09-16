La Russia accusata di aver usato bambini ucraini rapiti per costruire droni

HQ

I droni fanno notizia da un po' di tempo. Ora, una nuova indagine afferma che i bambini ucraini presi dalle forze russe sono stati collocati in campi dove vengono rieducati, sottoposti a addestramento militare e persino costretti a lavorare su armi come droni e fucili. Lo studio identifica più di duecento strutture in tutta la Russia, tra cui basi militari, centri statali e siti legati alla Chiesa ortodossa, dove i minori vengono presumibilmente indottrinati e preparati per scopi di combattimento. I ricercatori dicono che alcuni campi operano sotto i gruppi giovanili del ministero della Difesa, combinando lezioni ideologiche con l'assemblaggio di armi ed esercitazioni tattiche. I funzionari ucraini avvertono che migliaia di bambini potrebbero essere stati deportati dall'invasione e temono che il numero reale possa essere molto più alto. Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete leggere il report completo attraverso il seguente link. Go!