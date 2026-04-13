La Russia afferma che il nuovo razzo per il lancio dei satelliti è pronto dopo i test finali

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L'agenzia spaziale russa ha annunciato che il suo nuovo razzo Soyuz-5 è nelle fasi finali dei test ed è quasi pronto per l'uso operativo.

Secondo Dmitry Bakanov, capo di Roscosmos, il veicolo di lancio a due stadi è "assolutamente pronto" e sta sottoponendo controlli finali sui suoi sistemi e componenti. Il razzo è progettato per trasportare carichi fino a 17 tonnellate in orbita e dovrebbe sostituire i vecchi razzi Zenit.

L'annuncio è arrivato durante una presentazione a Vladimir Putin, in vista dell'anniversario del storico volo spaziale di Yuri Gagarin.

La Soyuz-5 è in fase di sviluppo in collaborazione con il Kazakistan nell'ambito del progetto Baiterek, con lanci previsti dallo storico Cosmodromo di Baikonur. Si tratta del primo nuovo programma russo di veicoli di lancio dal 2014, riflettendo gli sforzi per modernizzare le infrastrutture spaziali del paese.