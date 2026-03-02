La Russia afferma di essere in costante contatto con l'Iran per "aggressione aperta"

HQ

Il Cremlino ha annunciato lunedì che la Russia mantiene contatti continui con la leadership iraniana dopo quella che definisce "aggressione aperta" contro Teheran. Il portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato che la Russia è "profondamente delusa" dagli eventi che si stanno svolgendo dopo che gli attacchi guidati dagli Stati Uniti hanno ucciso la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei.

Il presidente russo Vladimir Putin ha condannato la morte di Khamenei definendola un omicidio "cinico", mentre il Ministero degli Esteri ha accusato Stati Uniti e Israele di aver gettato il Medio Oriente "in un abisso di escalation incontrollata."

Peskov ha osservato che Mosca sta analizzando la situazione e rivedendo le proprie conclusioni dopo che Washington ha proseguito con gli attacchi nonostante le promesse di colloqui mediati dall'Oman. Ha aggiunto che Putin era programmato per effettuare una telefonata internazionale legata all'Iran e che la Russia continua il dialogo sia con Teheran che con gli stati colpiti del Golfo Persico...

Come ha dichiarato Peskov lunedì (e citiamo):

Per quanto riguarda i negoziati mediati dall'Oman tra Stati Uniti e Iran, possiamo certamente esprimere la nostra profonda delusione perché, nonostante le notizie di progressi significativi in questi negoziati, la situazione sia comunque degenerata in un'aggressione aperta.

Posso solo dire che siamo in costante contatto con la leadership iraniana e stiamo discutendo la situazione che circonda quel paese. Allo stesso tempo, stiamo continuando il nostro dialogo con la leadership dei paesi colpiti dal conflitto, inclusi gli stati del Golfo Persico.