La Russia affronta una battuta d'arresto dopo gli attacchi dei droni alla flotta di bombardieri strategici Gli aeromobili obsoleti dell'era sovietica saranno difficili da sostituire a causa delle sanzioni e dei ritardi nella produzione.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che la flotta di bombardieri a lungo raggio della Russia, fondamentale per i suoi attacchi convenzionali in Ucraina, ha subito un duro colpo dopo che i recenti attacchi dei droni hanno danneggiato diversi aerei (l'operazione Spider's Web dell'Ucraina). Mentre Mosca nega le perdite, le immagini satellitari e le fonti militari suggeriscono danni significativi che potrebbero richiedere anni per essere riparati. La sostituzione di questi bombardieri dell'era della Guerra Fredda rimane una sfida, poiché la produzione è in stallo e i modelli più recenti sono lontani anni dal dispiegamento. La Russia affronta una battuta d'arresto dopo gli attacchi dei droni alla flotta di bombardieri strategici // Shutterstock