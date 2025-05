La Russia ammassa oltre 50.000 truppe vicino a Sumy, l'Ucraina si prepara all'escalation Zelensky avverte della rinnovata pressione russa sul confine nord-orientale dell'Ucraina, ma Kiev afferma che sono in atto difese per contrastare la minaccia.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . L'Ucraina ha affermato mercoledì che la Russia ha schierato una forza sostanziale, comprese unità d'élite, vicino alla regione nord-orientale di Sumy, suggerendo una possibile offensiva estiva, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente Zelensky ha dichiarato che le più grandi formazioni di Mosca sono concentrate sul fronte di Kursk, con l'obiettivo di sloggiare le truppe ucraine ed espandere il controllo lungo il confine. Mentre i recenti guadagni sono stati fatti dalla Russia, Kiev afferma di aver respinto in altre aree. Sumy, regione di Sumy, Ucraina- 07032023: Attacco del dron russo alla città di Sumy. L'edificio civile danneggiato // Shutterstock