Putin annuncia il cessate il fuoco dall'8 al 10 maggio, mentre l'Ucraina spinge per una tregua immediata Putin annuncia una tregua in concomitanza con le celebrazioni della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, l'Ucraina chiede un cessate il fuoco più lungo per i colloqui di pace.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni dall'8 al 10 maggio in concomitanza con le commemorazioni della vittoria della Russia nella seconda guerra mondiale, una mossa vista da Mosca come un segnale di sforzi di pace. Tuttavia, l'Ucraina rimane scettica, insistendo sul fatto che il cessate il fuoco non dovrebbe limitarsi a una pausa cerimoniale e dovrebbe invece aprire la strada a colloqui di pace sostanziali. Nonostante ciò, il Cremlino sostiene di cercare una soluzione completa, non solo una tregua temporanea. Mentre cresce la pressione internazionale per i negoziati, l'Ucraina continua a chiedere un vero cessate il fuoco che consenta un autentico progresso diplomatico e apra la strada a un accordo di pace sostenibile. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Vladimir Putin // Shutterstock