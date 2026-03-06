La Russia avverte di una risposta se la Finlandia dovesse ospitare armi nucleari

HQ

La Russia ha avvertito venerdì che avrebbe risposto se la Finlandia dovesse infine ospitare armi nucleari, dopo che Helsinki ha annunciato l'intenzione di revocare un divieto di lunga data che potrebbe consentire dispiegamenti in tempo di guerra. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che la decisione avrebbe aumentato le tensioni in Europa e rappresentato una potenziale minaccia per la Russia.

La Finlandia è entrata nella NATO nel 2023 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, abbandonando decenni di neutralità. La modifica proposta rimuoverebbe le restrizioni legali che attualmente vietano le armi nucleari sul territorio finlandese, allineando il paese più strettamente alla strategia di deterrenza della NATO.

Peskov ha avvertito che ospitare armi nucleari renderebbe la Finlandia "più vulnerabile" e ha detto che Mosca avrebbe adottato "misure appropriate" se tali dispiegamenti fossero avvenuti. Il dibattito riflette preoccupazioni più ampie per la sicurezza in tutta Europa, mentre i governi rivalutano le politiche di difesa in mezzo alla guerra in Ucraina e all'aumento delle tensioni geopolitiche...