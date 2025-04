La Russia avverte la Danimarca delle conseguenze in caso di schieramento di forze in Ucraina per l'addestramento dei droni La chiamano una provocazione deliberata con potenziali conseguenze.

In un clima geopolitico sempre più teso, la Russia ha reagito con rabbia alla considerazione della Danimarca di inviare soldati disarmati in Ucraina per l'addestramento dei droni. Per saperne di più sulla considerazione, clicca qui. La posizione del Cremlino suggerisce che anche la collaborazione militare indiretta è vista come una linea rossa, soprattutto quando coinvolge la tecnologia utilizzata contro le forze russe. L'ambasciatore russo a Copenaghen ha criticato l'iniziativa come una forma mascherata di supporto al combattimento, sottintendendo che potrebbe avvicinare la NATO a un pericoloso confronto. Nel frattempo, i funzionari militari danesi hanno cercato di alleviare le preoccupazioni, sottolineando che l'addestramento si svolgerà lontano dal campo di battaglia e che le discussioni rimangono preliminari. Tuttavia, la Russia insiste sul fatto che qualsiasi presenza militare sul suolo ucraino, indipendentemente dalla sua etichetta, rischia di diventare un bersaglio. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Formazione con droni // Shutterstock