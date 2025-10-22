La Russia bombarda l'asilo di Kharkiv con bambini all'interno

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un attacco di droni russi ha colpito un asilo a Kharkiv mercoledì mattina, innescando un incendio e causando vittime, secondo le autorità ucraine. L'attacco ha causato la morte di un adulto e diversi feriti, mentre decine di bambini sono stati evacuati illesi ma, secondo quanto riferito, sotto shock. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato l'assalto come un altro atto deliberato di aggressione contro i civili, definendolo un insulto a coloro che cercano la pace, mentre i funzionari ucraini hanno descritto l'attacco come parte di un crescente modello di attacchi indiscriminati alle infrastrutture civili. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!