La Russia cerca la mediazione delle Nazioni Unite sul combustibile statunitense nella centrale nucleare di Zaporizhzhia Mosca cerca di risolvere i piani di riavvio in stallo nel più grande impianto nucleare dell'Ucraina.

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Russia ha chiesto venerdì all'agenzia nucleare delle Nazioni Unite di mediare le discussioni con gli Stati Uniti sul futuro del combustibile di fabbricazione americana immagazzinato nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente sotto il controllo russo. I funzionari di Mosca dicono di essere aperti all'uso o alla restituzione del materiale, ma persistono problemi di proprietà intellettuale e sicurezza. Naturalmente, resta da vedere se gli sforzi diplomatici riusciranno a superare gli attuali ostacoli, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Torri di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia vicino alla città di Enerhodar, Ucraina // Shutterstock