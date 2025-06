HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il Cremlino ha dichiarato che l'andamento dei negoziati di pace in Ucraina dipende ora in gran parte dalla posizione di Kiev e dall'efficacia di Washington come mediatore, ha detto domenica il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Molto dipende, naturalmente, dalla posizione del regime di Kiev", ha detto Peskov a Belarus 1 TV. "Dipende da quanto efficacemente continueranno gli sforzi di mediazione di Washington", ha detto, aggiungendo che la situazione sul terreno è un altro fattore che non può essere ignorato.

Con pochi movimenti dagli ultimi incontri di persona, Mosca ha sottolineato che gli sviluppi sul campo di battaglia modellano anche il ritmo della diplomazia. Nonostante i recenti scambi di prigionieri, le differenze fondamentali tra le due parti rimangono irrisolte.