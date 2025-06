La Russia colpisce Kharkiv con un attacco notturno di droni Un'ondata di attacchi di droni ha colpito le aree residenziali della seconda città più grande dell'Ucraina, mentre il paese si riprende da un'altra notte di assalti intensificati.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Kharkiv ha subito un attacco mortale di droni notturni quando la Russia ha lanciato un breve ma intenso sbarramento sui quartieri residenziali, provocando incendi e ferendo dozzine di persone, compresi i bambini, hanno detto mercoledì i funzionari ucraini.

L'assalto arriva nel mezzo di una settimana segnata da alcuni degli attacchi aerei più pesanti della guerra, con le regioni meridionali che devono affrontare diffuse interruzioni di corrente. I funzionari ucraini hanno condannato i continui attacchi, chiedendo una maggiore pressione internazionale su Mosca. Kharkov, Ucraina - 5 aprile 2021: Statua dell'Indipendenza in Piazza della Costituzione a Kharkiv, Ucraina. Scultura "Ucraina volante" di Alexander Ridny e Anna Ivanova // Shutterstock