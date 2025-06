La Russia colpisce Kharkiv in un assalto notturno Distruzione diffusa segnalata dopo che 206 droni, 2 missili balistici e altri 7 missili hanno colpito una delle più grandi città dell'Ucraina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Kharkiv ha subito uno dei suoi bombardamenti più intensi dall'inizio dell'invasione su vasta scala, quando le forze russe hanno lanciato un assalto notturno combinato che ha coinvolto droni, missili e bombe guidate. Questa è la seconda città più grande dell'Ucraina ed è stata a lungo una linea del fronte nel conflitto in corso. "Kharkiv sta attualmente subendo l'attacco più potente dall'inizio della guerra su vasta scala", ha detto il sindaco della città, Ihor Terekhov, su Telegram all'inizio di sabato. Ora sappiamo che l'attacco ha causato almeno 3 morti e 22 feriti, tra cui un bambino di un mese e mezzo, e ha causato danni diffusi alle case e alle infrastrutture. Nel frattempo, i funzionari locali temono che le persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie. Kharkiv, Ucraina - 27 aprile 2023 Paesaggio urbano di Kharkiv, Oblast di Kharkiv, vicino alla linea del fronte. L'esercito russo ha invaso l'Ucraina e in questa regione sono in corso pesanti combattimenti // Shutterstock