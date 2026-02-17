La Russia colpisce la rete elettrica ucraina prima dei colloqui di pace

HQ

Le forze russe hanno lanciato ampi attacchi con droni e missili contro le infrastrutture energetiche ucraine durante la notte, uccidendo tre lavoratori e interrompendo l'elettricità e il riscaldamento in diverse regioni, hanno riferito funzionari ucraini. Gli attacchi sono arrivati poche ore prima dell'apertura dei colloqui di pace sostenuti dagli Stati Uniti tra Kiev e Mosca a Ginevra.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha condannato l'attacco come un tentativo calcolato di infliggere il massimo danno al settore energetico, affermando che la diplomazia deve essere sostenuta da "giustizia e forza." Il vice ministro ucraino dell'energia ha dichiarato che i tre lavoratori sono morti quando un drone russo ha colpito il loro veicolo vicino alla centrale elettrica di Sloviansk, in un'area di prima linea.

Le infrastrutture che riforniscono la città portuale di Odesa nel Mar Nero hanno subito gravi danni, secondo la società privata energetica DTEK, con riparazioni che dovrebbero richiedere molto tempo. Sono stati segnalati blackout in almeno cinque regioni, insieme a interruzioni del riscaldamento a Odessa e Sumy.

L'aeronautica ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato quasi 400 droni e 29 missili, la maggior parte intercettata ma almeno 13 obiettivi colpiti. Mosca ha ripetutamente preso di mira la rete elettrica ucraina da quando è iniziata la sua invasione su larga scala nel 2022, intensificando la pressione durante i mesi invernali...