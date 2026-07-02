La Russia compie uno dei raid aerei più sanguinosi su Kiev dall'inizio della guerra

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Nelle prime ore di questa mattina, la Russia ha lanciato un'ondata di droni e missili contro la capitale ucraina, Kiev, causando danni a più di 130 edifici e uccidendo 21 civili, secondo quanto riferito dal governo ucraino a Reuters.

Il presidente Zelensky, che era in visita in Irlanda, tornò immediatamente nel paese e accusò gli alleati dell'Ucraina di non essere riusciti a fornire le difese aeree promesse in tempo per prevenire tali attacchi russi.

"Se i nostri partner avessero mantenuto le loro promesse in tempi tempestivi, penso che oggi avremmo potuto salvare più case e vite," ha detto Zelensky. "Tutto ciò che chiediamo ai nostri partner è semplicemente di fare ciò su cui abbiamo concordato. Non stiamo nemmeno chiedendo di più."

Il Ministero della Difesa russo, da parte sua, sostiene che questo attacco abbia preso di mira strutture militari e energetiche strategiche, oltre all'aeroporto di Kiev stesso. Hanno inoltre riferito che la Russia raddoppierà i suoi sforzi per continuare a esercitare pressione sull'Ucraina e raggiungere i suoi obiettivi militari, che includono il controllo totale della regione di Donetsk.

Con il vertice NATO previsto per iniziare la prossima settimana, Zelensky spera di fare progressi verso una soluzione diplomatica con l'aiuto di Donald Trump, che farà pressione su Vladimir Putin, con cui mantiene un rapporto stretto. Ad oggi, Putin si è rifiutato di avviare negoziati di pace o di abbandonare i suoi obiettivi espansionisti, iniziati più di 123 anni fa con l'annessione forzata della penisola di Crimea e di altri territori precedentemente di appartenenza all'Ucraina.