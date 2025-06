La Russia condanna in contumacia Leonid Volkov, alleato di Navalny L'esponente dell'opposizione in esilio riceve una lunga pena detentiva mentre Mosca continua la sua repressione del dissenso.

HQ Le ultime notizie sulla Russia . Mercoledì, un tribunale militare russo ha condannato Leonid Volkov, uno dei principali collaboratori del defunto Alexei Navalny, a 18 anni di carcere in contumacia, accusandolo di diffondere disinformazione e promuovere il terrorismo.

Leonid Volkov, che risiede in Lituania, ha deriso la sentenza online, sottolineando la natura simbolica della multa e un sorprendente divieto di Internet. Il suo caso fa parte di una più ampia campagna contro la rete di Navalny, che le autorità hanno etichettato come estremista. Mosca, Russia - 22 settembre 2017.il politico Leonid Volkov al quartier generale di Alexei Navalny // Shutterstock