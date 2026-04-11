La Russia decide di risarcire 116 atleti che sono stati esclusi dalle Olimpiadi Invernali del 2026

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I Giochi Paralimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina sono stati i primi Giochi Paralimpici con la partecipazione di atleti russi sotto la loro bandiera nazionale: sei atleti russi e quattro bielorussi sono stati ammessi dopo che il Comitato Paralimpico Internazionale ha revocato la sospensione delle due nazioni a settembre, causando proteste prima e durante l'evento.

Tuttavia, lo stesso non è accaduto con i Giochi Olimpici Invernali del 2026, un mese prima, poiché il CIO vieta ancora entrambi i paesi dall'invasione dell'Ucraina nel 2022. Fu fatta un'eccezione - come accadde anche a Parigi - con atleti individuali che parteciparono sotto bandiera neutra, e 13 atleti russi parteciparono ai Giochi di Milano-Cortina; uno di loro, Nikita Filippov, ha vinto una medaglia d'argento nella gara di sci alpinismo.

Tuttavia, ciò permetteva solo agli atleti di sport individuali di competere, vietando di fatto sport di squadra come l'hockey su ghiaccio. Il CIO ha inoltre richiesto agli atleti che desideravano partecipare come neutrali di dimostrare di non sostenere attivamente la guerra.

Di conseguenza, 116 atleti russi non sono riusciti a gareggiare a Milano-Cortina. Il Comitato Olimpico Russo (ROC) ha deciso questa settimana di assegnare bonus in denaro a tutti gli atleti olimpici che non hanno potuto viaggiare ai Giochi "a causa di decisioni politiche insidiose", ha spiegato il Ministro dello Sport russo e presidente della ROC, Mikhail Degtyarev.

"Il Ministero dello Sport e il Comitato Olimpico Russo stanno facendo tutto il possibile per garantire il pieno ritorno della nazionale russa alle competizioni internazionali sotto la bandiera nazionale e con l'inno nazionale. Quando necessario, negoziamo; dove ciò fallisce, difendiamo i diritti degli atleti in tribunale affinché la nostra squadra possa competere per le medaglie con un roster completo."