La Russia dice che sta lavorando per la pace in Ucraina dopo che Trump è "molto arrabbiato" e "incazzato" con Putin Nonostante la crescente frustrazione di Trump, gli sforzi diplomatici continuano.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il Cremlino ha confermato lunedì che la Russia e gli Stati Uniti stanno lavorando attivamente a potenziali iniziative di pace riguardanti l'Ucraina, nonostante le recenti tensioni tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ciò avviene dopo che Trump ha espresso la sua rabbia per le critiche di Putin al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha suggerito di attuare severe tariffe secondarie sul petrolio russo se non si fanno progressi su un cessate il fuoco. Puoi leggere di più sulla rabbia di Trump qui. Nonostante ciò, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito lunedì che entrambe le parti sono ancora impegnate nel dialogo. Le attuali complessità della situazione suggeriscono che i progressi potrebbero richiedere tempo, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione. Dmitrij Peskov // Shutterstock