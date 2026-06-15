La Russia dietro gli attacchi incendiari alle proprietà di Starmer, secondo la BBC

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Le indagini della BBC e del Financial Times trovano legami russi dietro gli attacchi incendiari commessi a maggio dello scorso anno su proprietà legate al primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. Due uomini sono stati condannati, mentre i rapporti indicano un utente di Telegram di lingua russa noto come "El Money", che avrebbe diretto e assunto gli incendi.

Il presunto referente è stato, allo stesso tempo, collegato a una rete online filo-Cremlino. Secondo la TV pubblica, "El Money" era collegato a NoName, un gruppo attivista/hacktivista accusato di amplificare messaggi di estrema destra, anti-immigrati e anti-Islam per alimentare disordini nel Regno Unito. Tuttavia, alcune fonti come The Guardian affermano che la polizia non abbia trovato prove dirette che colleghino lo stato russo stesso.

Nonostante ciò, il caso viene presentato come parte del più ampio sabotaggio russo e della cosiddetta attività della "zona grigia" (azione ostile che si colloca tra la diplomazia normale e la guerra aperta) in Europa. Anche se gli aggressori avessero preso di mira la casa di Starmer, gli investigatori sostengono che l'obiettivo fosse più ampio: creare paura, disordine e turbolenze politiche all'interno del paese. L'ambasciata russa nega qualsiasi coinvolgimento nel caso.