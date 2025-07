HQ

Le ultime notizie su Russia e Afghanistan . La Russia ha dichiarato giovedì di aver ufficialmente accettato le credenziali del nuovo ambasciatore dell'Afghanistan, segnandolo come il primo paese a riconoscere il governo talebano da quando ha preso il potere.

"Crediamo che l'atto di riconoscimento ufficiale del governo dell'Emirato islamico dell'Afghanistan darà impulso allo sviluppo di una cooperazione bilaterale produttiva tra i nostri paesi in vari campi", ha affermato il ministero.

La Russia ha espresso l'intenzione di approfondire la cooperazione in materia di sicurezza, antiterrorismo e settori economici come l'energia e le infrastrutture. I funzionari afghani hanno elogiato la mossa della Russia, sperando che incoraggi altri a seguirla. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.