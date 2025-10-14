HQ

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha avuto una giornata campale a spese della Russia dopo che uno dei suoi sottomarini è stato avvistato in difficoltà nel Canale della Manica.

Parlando in Slovenia, Rutte ha descritto il Novorossiysk a propulsione diesel come "un sottomarino russo solitario e distrutto che torna a casa zoppicando da un pattugliamento", contrapponendo sfacciatamente la scena al teso thriller della Guerra Fredda Caccia a Ottobre Rosso. "Oggi sembra più la caccia al meccanico più vicino", ha aggiunto.

La Novorossiysk, parte della flotta russa del Mar Nero, è emersa al largo delle coste francesi la scorsa settimana, con Mosca che insiste sul fatto che sta semplicemente seguendo le regole di navigazione. Le autorità olandesi, tuttavia, hanno riferito che la nave era sotto rimorchio nel Mare del Nord durante il fine settimana, suggerendo che il sottomarino era tutt'altro che pienamente operativo.

Le fotografie rilasciate dalla NATO il 9 ottobre mostrano una fregata francese che tiene d'occhio la Novorossiysk mentre si muove lungo la costa della Bretagna. Nel frattempo, i rapporti sul canale Telegram VChK-OGPU hanno suggerito che il sottomarino avesse subito una perdita di carburante alla fine di settembre, sollevando preoccupazioni per una potenziale esplosione a bordo.

Nonostante il singhiozzo, la flotta russa del Mar Nero afferma che il sottomarino era in un "transito programmato tra flotte" dopo aver completato le missioni nel Mediterraneo. La Novorossiysk, una nave di classe Kilo del 2014 armata con missili da crociera Kalibr, non è estranea al Canale della Manica ed è stata avvistata nelle acque britanniche almeno sette volte negli ultimi cinque mesi.

Per la NATO, si tratta di un altro promemoria della necessità dell'alleanza di "costante vigilanza e consapevolezza marittima attraverso l'Atlantico", come ha sottolineato l'organizzazione su X. Per tutti gli altri, lo spettacolo di un sottomarino apparentemente spaventoso ridotto a un umorismo "zoppicante" ha fornito un raro momento di leggerezza in acque navali altrimenti tese.