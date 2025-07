HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il Cremlino ha risposto con cautela al suggerimento di Trump secondo cui gli Stati Uniti avrebbero aumentato il loro sostegno agli armamenti all'Ucraina (qui), affermando che non è chiaro quali armi specifiche verranno consegnate. Ecco cosa ha detto Peskov:



"Ovviamente, le forniture continuano, questo è chiaro. Ovviamente, gli europei sono attivamente coinvolti nel pompare l'Ucraina piena di armi".



"Per quanto riguarda il tipo di forniture e la quantità che l'Ucraina continua a ricevere dagli Stati Uniti, ci vorrà ancora del tempo per chiarirlo definitivamente".



"Ma al momento, gli Stati Uniti stanno attuando una serie di restrizioni. Crediamo che queste sanzioni siano illegali e danneggino non solo i nostri imprenditori, ma anche gli imprenditori degli Stati Uniti".



Mentre i paesi europei continuano a fornire aiuti militari a Kiev, i funzionari russi affermano che c'è troppa incoerenza nei messaggi degli Stati Uniti. Anche Mosca ha riconosciuto il potenziale per rinnovare i legami commerciali, ma ha criticato le sanzioni in corso come dannose per entrambe le parti.