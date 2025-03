Paesi Bassi: la Russia pronta per un movimento di truppe su larga scala dopo l'accordo di pace con l'Ucraina

HQ

Le ultime notizie sui Paesi Bassi . La Russia potrebbe presto eseguire un importante movimento di truppe, potenzialmente coinvolgendo centinaia di migliaia di soldati vicino alla regione baltica, dopo un potenziale accordo di pace in Ucraina, secondo il ministro della Difesa olandese.

In un discorso di giovedì, Ruben Brekelmans ha fatto riferimento a rapporti di intelligence che indicano che la Russia potrebbe spostare la sua attenzione e migliorare le sue capacità militari. Questa mossa potrebbe creare una minaccia significativa per le nazioni della NATO, soprattutto se la guerra in Ucraina si congelasse o finisse.

Brekelmans ha sottolineato che l'imprevedibilità delle azioni della Russia rimane una preoccupazione, con le nazioni della NATO come i Paesi Bassi che si preparano attivamente a possibili conflitti e rafforzano le capacità di difesa. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.