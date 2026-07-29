La Russia emette un mandato di arresto internazionale per il fondatore di Telegram

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Pavel Durov, fondatore del servizio di messaggistica Telegram, è stato accusato dal Servizio Federale di Sicurezza (FSB) russo di facilitare attività terroristiche. È stato emesso un mandato internazionale di arresto contro Durov.

Poco dopo l'emissione del mandato, l'account ufficiale di Telegram su Twitter/X ha mostrato un'immagine di Durov che indica il dito medio verso la telecamera. Non è stato fatto alcun altro commento da parte di Telegram. L'FSB prevederebbe la prigionia di Durov a causa del mancato ritiro da parte di Telegram di materiale "utilizzato dai servizi speciali ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare e coordinare atti di sabotaggio e terrorismo, uccisioni di massa e operazioni di frode informatica all'interno della Federazione Russa", secondo Reuters.

Telegram, che conta oltre 1 miliardo di utenti, è stato utilizzato da entrambe le parti della guerra tra Russia e Ucraina. La Russia ha cercato di sostituire Telegram con la sua app MAX promossa dallo Stato. Il Cremlino e altri enti statali continuano a pubblicare su Telegram.

Durov è anche sotto indagine dalle autorità francesi, per accuse secondo cui Telegram avrebbe fatto poco per contrastare le attività criminali sulla piattaforma. La posizione di Durov è attualmente sconosciuta e lui nega qualsiasi illecito.