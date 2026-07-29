La Russia emette un mandato di arresto internazionale per il fondatore di Telegram
Il Servizio Federale di Sicurezza russo ha accusato Pavel Durov di facilitare attività terroristiche.
Pavel Durov, fondatore del servizio di messaggistica Telegram, è stato accusato dal Servizio Federale di Sicurezza (FSB) russo di facilitare attività terroristiche. È stato emesso un mandato internazionale di arresto contro Durov.
Poco dopo l'emissione del mandato, l'account ufficiale di Telegram su Twitter/X ha mostrato un'immagine di Durov che indica il dito medio verso la telecamera. Non è stato fatto alcun altro commento da parte di Telegram. L'FSB prevederebbe la prigionia di Durov a causa del mancato ritiro da parte di Telegram di materiale "utilizzato dai servizi speciali ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare e coordinare atti di sabotaggio e terrorismo, uccisioni di massa e operazioni di frode informatica all'interno della Federazione Russa", secondo Reuters.
Telegram, che conta oltre 1 miliardo di utenti, è stato utilizzato da entrambe le parti della guerra tra Russia e Ucraina. La Russia ha cercato di sostituire Telegram con la sua app MAX promossa dallo Stato. Il Cremlino e altri enti statali continuano a pubblicare su Telegram.
Durov è anche sotto indagine dalle autorità francesi, per accuse secondo cui Telegram avrebbe fatto poco per contrastare le attività criminali sulla piattaforma. La posizione di Durov è attualmente sconosciuta e lui nega qualsiasi illecito.