La Russia esorta i cittadini a evitare di viaggiare in Iran e Israele Mosca avverte dell'aumento delle tensioni regionali a seguito degli attacchi aerei israeliani e invita alla cautela vicino alle zone di conflitto.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Venerdì, il ministero degli Esteri russo ha consigliato ai suoi cittadini di posticipare qualsiasi piano di viaggio in Iran e Israele, citando l'aumento dei rischi a seguito delle recenti azioni militari, misure che altri paesi hanno già adottato, come il Regno Unito (qui).

La Russia ha condannato gli ultimi attacchi aerei israeliani come ingiustificati e controproducenti per gli sforzi diplomatici volti ad alleviare le preoccupazioni sulle ambizioni nucleari dell'Iran. Il ministero ha anche raccomandato a coloro che si trovano nelle aree colpite di evitare siti militari e luoghi affollati. Tel Aviv, Israele - 10.19.2019: Boeing 777-300ER - Aeroflot despega del aeropuerto Ben Gurion // Shutterstock