La Russia esorta le truppe ucraine circondate a Pokrovsk e Kupiansk ad arrendersi

La Russia ha dichiarato mercoledì che le truppe ucraine intrappolate nelle città assediate di Pokrovsk e Kupiansk dovrebbero arrendersi, sostenendo di essere completamente circondate e di non avere "alcuna possibilità di sopravvivenza".

Mosca sta tentando di conquistare Pokrovsk, nota come "la porta di Donetsk", dal 2024 come parte della sua più ampia campagna per catturare l'intera regione del Donbass. Le forze ucraine controllano ancora circa il 10% dell'area, circa 5.000 chilometri quadrati (1.930 miglia quadrate).

Tattiche di accerchiamento e spostamento delle linee del fronte

A differenza dei precedenti assalti frontali, la Russia ha usato movimenti a tenaglia per circondare le posizioni ucraine in entrambe le città. Piccole unità mobili e attacchi di droni hanno preso di mira le rotte logistiche, creando quella che i blogger militari russi chiamano una "zona grigia", aree in cui nessuna delle due parti ha il pieno controllo ma che sono sempre più difficili da difendere per l'Ucraina.

Le mappe del campo di battaglia indicano che le forze russe sono a pochi chilometri dal completare l'accerchiamento di Pokrovsk (noto in Russia come Krasnoarmeysk) e già detengono una parte significativa di Kupiansk, avanzando lungo la strada principale per la città.

Il ministero della Difesa russo ha respinto la recente affermazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo cui solo 60 soldati russi erano presenti a Kupiansk, affermando invece che le unità ucraine sono intrappolate in "calderoni" senza scampo se non la resa volontaria.

La Russia espande il controllo in tutta l'Ucraina orientale

A quasi quattro anni dall'inizio del conflitto più mortale in Europa dalla seconda guerra mondiale, la Russia continua la sua offensiva per impadronirsi di tutto il Donbas mentre avanza nelle regioni di Kharkiv e Dnipropetrovsk.

Secondo Mosca, le forze russe ora controllano oltre il 19% dell'Ucraina, circa 116.000 chilometri quadrati (44.800 miglia quadrate). Fonti filo-ucraine, nel frattempo, stimano che la Russia abbia conquistato più di 3.400 chilometri quadrati di territorio finora quest'anno.