La Russia fa rivivere l'Intervision dell'era sovietica per rivaleggiare con l'Eurovision

HQ

L'Eurovision ha suscitato molti dibattiti ultimamente, in particolare su Russia-Ucraina e Israele-Palestina. Ora, dopo essere stata bandita dalla partecipazione all'Eurovision, la Russia ha lanciato il proprio concorso musicale internazionale, facendo rivivere l'Intervision dell'era sovietica come alternativa sostenuta dal Cremlino. Artisti provenienti da Asia, America Latina, Africa e Medio Oriente si esibiranno in questo concorso canoro internazionale, con la Russia che metterà in risalto i temi della tradizione e del patrimonio culturale piuttosto che l'ostentazione tipica dell'Eurovision. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!