La Russia "finora è l'unica vincitrice" della guerra in Medio Oriente, afferma il capo dell'UE

Antonio Costa ha dichiarato martedì che la Russia è attualmente l'unico paese che beneficia della guerra in Medio Oriente, avvertendo che il conflitto sta rafforzando la posizione di Mosca mentre distrae dalla guerra in Ucraina.

Parlando con gli ambasciatori UE a Bruxelles, Costa ha affermato che l'aumento dei prezzi dell'energia sta fornendo alla Russia risorse aggiuntive per finanziare la sua guerra contro l'Ucraina. Ha inoltre osservato che le capacità militari che altrimenti avrebbero potuto sostenere Kiev vengono deviate mentre il conflitto in Medio Oriente prende il centro della scena.

Costa ha esortato tutte le parti della regione a evitare ulteriori escalation e a tornare ai negoziati. Ha avvertito che i combattimenti continui minacciano non solo il Medio Oriente, ma anche l'Europa e l'ordine internazionale più ampio.

Come ha dichiarato Costa (via Reuters):

Finora, c'è un solo vincitore in questa guerra: la Russia. Ottiene nuove risorse per finanziare la sua guerra contro l'Ucraina mentre i prezzi dell'energia aumentano. Trae profitto dalla deviazione di capacità militari che altrimenti avrebbero potuto essere inviate a supporto dell'Ucraina. E beneficia di una minore attenzione al fronte ucraino mentre il conflitto in Medio Oriente prende il centro della scena. La libertà e i diritti umani non possono essere ottenuti con bombe. Solo il diritto internazionale li rispetta. Dobbiamo evitare ulteriori escalation.Un percorso del genere minaccia il Medio Oriente, l'Europa e oltre.