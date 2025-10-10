HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Cremlino ha espresso sostegno alla potenziale nomina del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Premio Nobel per la pace, citando i suoi tentativi di mediare un cessate il fuoco in Ucraina, ha detto venerdì l'assistente del Cremlino Yuri Ushakov. Solo un paio di giorni fa, Zelensky ha anche suggerito che potrebbe sostenere l'idea se le azioni di Trump portassero a progressi tangibili verso la pace. Anche se il comitato per il Nobel dovrebbe annunciare presto il vincitore, le possibilità di Trump rimangono scarse nonostante l'attenzione che circonda la sua possibile nomina. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!