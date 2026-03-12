La Russia ha guadagnato 6 miliardi di euro dalle esportazioni di combustibili fossili dall'inizio della guerra in Iran

HQ

La Russia ha guadagnato circa 6 miliardi di euro dalle esportazioni di combustibili fossili dall'inizio della guerra che coinvolge l'Iran, secondo i dati del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

I dati suggeriscono che la Russia ha ricevuto ulteriori 672 milioni di euro di ricavi durante marzo, mentre i prezzi globali del petrolio, del gas e del carbone sono aumentati di circa il 14% rispetto a febbraio. La maggior parte dell'aumento, circa 625 milioni di euro, proveniva da maggiori ricavi petroliferi poiché i mercati energetici reagivano alle interruzioni causate dal conflitto.

L'aumento arriva mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avvertiva che la guerra aveva scatenato la più grande interruzione dell'approvvigionamento petrolifero della storia. I maggiori ricavi dai combustibili fossili sono particolarmente significativi per Mosca, poiché le esportazioni energetiche restano una fonte cruciale di finanziamento per la spesa pubblica e le operazioni militari.

