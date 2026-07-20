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La Russia ha lanciato più di 40 missili balistici contro Kiev la scorsa notte

Approfittando della carenza di difese aeree ucraine, Mosca attaccò la capitale, causando danni a edifici, stazioni e un supermercato, oltre a causare diverse vittime civili.

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In uno degli attacchi più letali a Kiev dall'inizio della guerra, la Russia ha lanciato un totale di 41 missili balistici contro la capitale ucraina la scorsa notte. Secondo Reuters, c'è stata una morte confermata e 16 persone gravemente ferite.

L'attacco ha preso di mira edifici residenziali, tra cui una residenza studentesca, diversi magazzini, un supermercato e una stazione della metropolitana nel centro città.

La Russia ha aumentato la frequenza degli attacchi con questo tipo di missile, per i quali attualmente l'Ucraina ha carenza di intercettori. Nonostante ciò, l'esercito ucraino ha riferito di aver abbattuto 18 missili, oltre a 108 dei 125 droni rilevati. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sta esortando i suoi partner negli Stati Uniti e in Europa ad accelerare la consegna dei sistemi di difesa aerea per respingere questi attacchi. Proprio la scorsa settimana, Ucraina e Stati Uniti hanno firmato un accordo per la produzione dei missili Patriot, che Kiev spera di iniziare a produrre entro la fine dell'anno.

La Russia ha lanciato più di 40 missili balistici contro Kiev la scorsa notte
Sodel Vladyslav / Shutterstock.com

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