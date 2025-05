La Russia ha sfruttato il disastro del DANA per alimentare la campagna di disinformazione, riferisce l'intelligence spagnola Le reti pro-Cremlino hanno intensificato gli sforzi per le fake news dopo le inondazioni mortali a Valencia.

HQ Le ultime notizie sulla Spagna . A seguito delle catastrofiche inondazioni di Valencia che hanno causato oltre 200 vittime a ottobre, l'intelligence spagnola ha ora riferito che attori legati alla Russia hanno inondato i social media con false affermazioni per incitare al caos e alla sfiducia. Queste operazioni, attribuite a entità coordinate pro-Cremlino, hanno introdotto narrazioni inventate sui fallimenti delle infrastrutture e sul bilancio delle vittime. Ora, le autorità spagnole affermano che miravano a minare le istituzioni democratiche spagnole e le sue alleanze. Valencia, Spagna 3 novembre 2024 Immagini del disastro causato dalle inondazioni a Valencia a causa di Dana // Shutterstock