La Russia condanna i combattenti del reggimento Azov per terrorismo in un processo L'Ucraina ritiene un crimine di guerra Dodici membri del reggimento ucraino Azov rischiano lunghe condanne per il loro ruolo nella difesa di Mariupol.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un tribunale militare russo ha condannato mercoledì dodici ex membri del reggimento ucraino Azov a pene detentive che vanno dai 13 ai 23 anni. I combattenti, catturati durante l'assedio russo di Mariupol nel 2022, sono stati condannati per attività terroristica e per aver preso o mantenuto violentemente il potere. Il reggimento, ora bandito in Russia, era una forza di primo piano nella resistenza dell'Ucraina. Mosca li ha spesso dipinti come estremisti radicali, una caratterizzazione rifiutata dall'Ucraina, che li vede come simboli della resistenza nazionale. Alcuni degli accusati hanno negato di aver commesso illeciti, sostenendo che la loro testimonianza è stata forzata. Kiev, Ucraina - 14 ottobre 2020: un gruppo di patrioti e veterani del reggimento Azov indossa uniformi militari con bandiere di battaglia gialle durante la celebrazione del Giorno dei difensori al parco Shevchenko // Shutterstock