La Russia intensifica gli attacchi notturni contro l'Ucraina

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Russia ha lanciato uno dei suoi più pesanti attacchi aerei contro l'Ucraina nelle ultime settimane, inviando ondate di droni e missili in tutto il paese durante la notte. Gli attacchi hanno danneggiato edifici residenziali, fabbriche e impianti energetici, provocando diversi morti e decine di feriti. I funzionari ucraini hanno detto che le difese aeree hanno intercettato la maggior parte delle armi in arrivo, ma hanno ammesso che alcune hanno colpito le principali città, tra cui Dnipro e Chernihiv. Kiev ha risposto colpendo le raffinerie di petrolio in profondità nel territorio russo, innescando incendi ed esplosioni. Entrambe le parti continuano a intensificare l'uso dei droni con l'intensificarsi della guerra, mentre le regioni di confine vicino agli Stati della NATO rimangono in allerta. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!