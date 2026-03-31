La Russia intensifica le restrizioni VPN in una "grande repressione"

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La Russia sta cercando di limitare ulteriormente l'uso delle VPN, lo strumento chiave usato da milioni di persone per bypassare la censura online, mentre le autorità intensificano quella che i diplomatici definiscono una "grande repressione".

"Il compito è ridurre l'uso delle VPN", ha dichiarato il Ministro del Digitale Maksut Shadayev sul messenger statale MAX lunedì sera (via Reuters).

Dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, la Russia ha introdotto regole internet sempre più severe. Negli ultimi mesi, le autorità sono andate oltre bloccando piattaforme di messaggistica come WhatsApp e limitando Telegram, interrompendo anche l'accesso a internet mobile in diverse regioni.

Nonostante la repressione, l'applicazione dell'ordine rimane una sfida. Mentre le autorità bloccano i servizi VPN, continuano a emergere nuovi servizi VPN, creando una dinamica continua di "gatto e topo" tra utenti e regolatori.