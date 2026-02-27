HQ

La Russia ha esortato Afghanistan e Pakistan a fermare immediatamente gli attacchi transfrontalieri e a risolvere le loro controversie attraverso il dialogo, mentre le tensioni lungo la linea Durand di 1.600 miglia si intensificano. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sottolineato che gli scontri "non promettono nulla di buono" e ha chiesto la cessazione delle ostilità.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha ribadito l'appello, esortando entrambe le parti ad "abbandonare questo pericoloso confronto e tornare al tavolo dei negoziati." Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif sta preparando una visita a Mosca la prossima settimana, secondo l'agenzia di stampa statale RIA, segnalando potenziali tentativi di mediazione da parte della Russia, l'unico paese a riconoscere ufficialmente il governo talebano...