La Russia lancia il più grande assalto di droni all'Ucraina e colpisce un aeroporto chiave Kiev segnala un significativo sbarramento aereo mentre continua l'escalation del conflitto.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Lunedì, la Russia ha scatenato la sua più vasta offensiva di droni dall'inizio della guerra, prendendo di mira un aeroporto militare strategico nell'Ucraina occidentale e causando danni parziali, secondo i funzionari ucraini.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno intercettato 460 dei 479 droni e 19 dei 20 missili, secondo una dichiarazione dell'aeronautica. "L'attacco principale è stato quello di prendere di mira... uno dei campi d'aviazione operativi. Ci sono alcuni colpi", ha detto un portavoce dell'aeronautica alla televisione ucraina. L'assalto segue i recenti attacchi ucraini alle basi dei bombardieri russi, segnando una forte intensificazione delle ostilità. Le difese aeree hanno intercettato la stragrande maggioranza dei droni e dei missili in arrivo, anche se l'aeroporto preso di mira vicino al confine polacco ha subito alcuni colpi. Portavoce dell'aeronautica. Yuriy Ihnat // Shutterstock