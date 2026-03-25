La Russia lancia il più grande attacco con droni all'Ucraina dall'inizio della guerra

HQ

La Russia ha effettuato il suo più grande assalto aereo contro l'Ucraina dall'inizio della guerra, lanciando un totale di 948 droni in un periodo di 24 ore, hanno riferito le autorità ucraine.

Secondo l'Aeronautica Militare ucraina, 556 droni sono stati lanciati solo durante le ore diurne (una tattica insolita), mentre gli attacchi notturni hanno coinvolto centinaia di droni in più e decine di missili. Nonostante ne abbiano intercettate molte, le difese ucraine hanno segnalato molteplici colpi diretti in tutto il paese.

Nella città occidentale di Leopoli, uno sciopero danneggiò il monastero Bernardino del XVI secolo, parte di un centro storico inserito nell'UNESCO. Gli edifici residenziali vicini presero fuoco e almeno 32 persone rimasero ferite.

Altrove, a Ivano-Frankivsk, due persone furono uccise e un ospedale maternità fu danneggiato. Ulteriori perdite furono segnalate a Vinnytsia, mentre anche Ternopil subì colpi diretti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la dimensione degli attacchi dimostra che Mosca non ha intenzione di porre fine alla guerra. I funzionari hanno osservato che i droni sono entrati nello spazio aereo ucraino in grandi gruppi coordinati, ampliando l'ambito geografico degli attacchi, in particolare nelle regioni occidentali che in precedenza avevano visto meno attacchi.

L'escalation avviene mentre i colloqui di pace si sono bloccati e la situazione geopolitica più ampia rimane volatile, con il conflitto in corso che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran che complica ulteriormente gli sforzi diplomatici.

La guerra, iniziata con l'invasione su larga scala della Russia nel 2022, continua con attacchi quasi quotidiani, lasciando poche parti dell'Ucraina intatte.