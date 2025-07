La Russia lancia il più grande attacco di droni contro l'Ucraina dall'inizio della guerra

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Russia ha condotto la sua più vasta offensiva di droni contro l'Ucraina fino ad oggi, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di far deragliare gli sforzi di pace.

"Questo è un attacco dimostrativo, e arriva in un momento in cui ci sono stati così tanti tentativi di raggiungere la pace e il cessate il fuoco, ma la Russia rifiuta tutto", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Tutti coloro che vogliono la pace devono agire".

L'ondata di velivoli senza pilota e missili, diretti principalmente a Lutsk e in altre regioni, ha segnato una forte escalation nel conflitto in corso, innescando risposte di emergenza in tutto il paese e persino nella vicina Polonia. Puoi scoprire maggiori dettagli nel post qui sotto.