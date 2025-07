La Russia lancia il più grande attacco di droni su Kiev dopo la telefonata Trump-Putin Kiev colpita dal più pesante attacco di droni dall'inizio della guerra, scatenando nuovi colloqui sul sostegno alla difesa aerea.

La Russia ha effettuato il suo più intenso assalto di droni su Kiev fino ad oggi, prendendo di mira infrastrutture residenziali e pubbliche in diversi distretti poche ore dopo che una telefonata tra Trump e Putin non è riuscita a produrre progressi.



"Mi sono svegliata con il suono delle esplosioni, prima i droni Shahed hanno iniziato a ronzare e poi sono iniziate le esplosioni", ha riferito a Reuters Maria Hilchenko, una residente di 40 anni. "Poi la gente ha iniziato a urlare fuori. Le esplosioni degli Shahed continuavano ad arrivare". Il fuoco di sbarramento ha lasciato decine di feriti e ha causato distruzioni diffuse, tra cui danni a scuole ed edifici diplomatici. Zelensky e Trump hanno poi discusso del rafforzamento delle capacità di difesa aerea tra le crescenti preoccupazioni per il ritardo del sostegno occidentale. KIEV, UCRAINA - 31 MAGGIO 2025: Il monumento ai fondatori di Kiev, che li raffigura a bordo di un'antica barca fluviale, si erge con orgoglio in un parco fluviale lungo il fiume Dnepr a Kiev, in Ucraina // Shutterstock