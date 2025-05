La Russia lancia la terza notte consecutiva di attacchi all'Ucraina Kiev e diverse regioni subiscono continui attacchi missilistici e droni in mezzo all'escalation del conflitto.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che le forze russe hanno effettuato attacchi aerei e droni in tutta l'Ucraina per la terza notte consecutiva, prendendo di mira Kiev e diverse regioni circostanti, hanno detto i funzionari regionali ucraini e i servizi di emergenza. Gli attacchi hanno causato danni a edifici residenziali e infrastrutture, con alcuni civili feriti, mentre le autorità ucraine hanno confermato l'intercettazione di numerosi droni. Nessuna risposta ufficiale è stata data da Mosca in merito alle ultime offensive. La Russia lancia la terza notte consecutiva di attacchi all'Ucraina // Shutterstock