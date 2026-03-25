La Russia lancia satelliti in orbita bassa per rivaleggiare con Starlink

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La Russia ha lanciato 16 satelliti in orbita terrestre bassa come parte di uno sforzo per sviluppare un'alternativa domestica alla rete Starlink di SpaceX.

I satelliti sono stati dispiegati dal Bureau 1440, una società aerospaziale russa che mira a creare un sistema globale a banda larga. L'azienda ha descritto il lancio come una transizione dai test sperimentali alle prime fasi di un servizio di comunicazione completo.

Nonostante questa mossa, la Russia rimane molto indietro rispetto a Starlink, che (dal suo primo lancio operativo nel 2019) è cresciuta fino a superare i 10.000 satelliti in orbita e domina il settore internet in orbita bassa.

Satelliti in orbita (concetto) // Shutterstock

Starlink, sviluppato sotto Elon Musk, è diventato un attore chiave nelle comunicazioni globali, in particolare nelle zone di conflitto, sottolineando l'importanza strategica dell'infrastruttura internet satellitare.

La spinta russa riflette un più ampio tentativo di riconquistare terreno nella tecnologia spaziale, un campo che un tempo guidava durante l'era sovietica con traguardi come il lancio dello Sputnik 1 e il fatto che Yuri Gagarin divenne il primo uomo in orbita.

Tuttavia, dal crollo dell'Unione Sovietica, il programma spaziale russo ha affrontato sfide tra cui vincoli di finanziamento e problemi di gestione. La nuova iniziativa satellitare segna uno sforzo per riaffermare le proprie capacità in una corsa allo spazio sempre più competitiva e orientata al commercio.