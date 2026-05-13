La Russia lancia un massiccio attacco con droni contro l'Ucraina

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Almeno sei persone sono state uccise e diverse altre ferite dopo gli attacchi russi all'Ucraina di mercoledì. Secondo una dichiarazione delle autorità ucraine, questo è stato uno degli attacchi più intensi degli ultimi tempi, con droni e missili che hanno preso di mira civili e impianti energetici.

Gli attacchi hanno preso di mira Kiev, Dnipropetrovsk, Rivne e Ivano-Frankivsk, tra le altre località, e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono stati lanciati oltre 800 droni.

Diversi edifici e parti della rete elettrica del paese sono stati danneggiati, e le autorità locali descrivono come estesi soccorsi siano ancora in corso in diverse località. Allo stesso tempo, ci sono segnalazioni secondo cui l'Ucraina ha effettuato contrattacchi contro obiettivi infrastrutturali all'interno della Russia.