La Russia lancia un massiccio attacco con droni e missili su Kiev

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che la Russia ha lanciato dozzine di missili balistici e oltre 200 droni contro Kiev durante la notte, causando danni in sei distretti e ferendo almeno 15 persone, compresi bambini.

I funzionari ucraini hanno condannato gli attacchi come una grave escalation e hanno chiesto un aumento delle sanzioni internazionali per fare pressione su Mosca. Questo attacco fa seguito ai recenti scambi di prigionieri e ai negoziati di pace in corso. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.