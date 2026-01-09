La Russia lancia un missile ipersonico Oreshnik vicino al confine con l'UE nell'intensificazione della guerra in Ucraina

HQ

La Russia ha confermato di aver lanciato il suo missile ipersonico Oreshnik contro l'Ucraina durante un grande assalto notturno, segnando un raro utilizzo dell'arma vicino al confine orientale dell'Unione Europea e sollevando nuovi allarmi sui rischi di ridiffusione della guerra.

L'Ucraina ha dichiarato che il missile ha colpito un obiettivo a ovest del paese, vicino al territorio NATO, e ha respinto l'affermazione di Mosca secondo cui il lancio sarebbe stata una rappresaglia per un presunto tentativo di drone ucraino contro la residenza del presidente Vladimir Putin, un'accusa che sia Kiev che Washington hanno respinto come falsa. I funzionari ucraini hanno descritto la giustificazione russa come "assurda."

Missili russi Oreshnik su un rimorchio. Com'è il sistema missilistico Oreshnik // Shutterstock

Sebbene l'Oreshnik sia considerato dal Cremlino praticamente inarrestabile, i primi segnali suggeriscono che il missile potrebbe aver nuovamente trasportato testate inerti, indicando una dimostrazione di forza piuttosto che un attacco volto a causare la massima distruzione. Tuttavia, i leader ucraini hanno avvertito che l'uso di tale arma vicino ai confini europei costituiva una seria minaccia per la sicurezza regionale.

Il lancio è avvenuto parallelamente a più ampie attacchi russi che hanno colpito infrastrutture e aree residenziali, inclusa la città di Kiev, dove le autorità hanno riferito vittime, edifici danneggiati e diffuse interruzioni di riscaldamento in condizioni invernali.

Il tempismo sembra deliberato: l'attacco è seguito a recenti iniziative degli alleati europei di delineare garanzie di sicurezza postbelliche per l'Ucraina, incluse discussioni sull'invio di truppe occidentali dopo un cessate il fuoco, proposte che Mosca ha già definito una "minaccia diretta".

Andrii Sybiha su X:

La Russia sostiene di aver usato un missile balistico a raggio intermedio, il cosiddetto "Oreshnik", contro la regione di Leopoli.

Un tale attacco vicino al confine con UE e NATO rappresenta una grave minaccia per la sicurezza nel continente europeo e una prova per la comunità transatlantica. Chiediamo risposte forti alle azioni sconsiderate della Russia.

Stiamo informando gli Stati Uniti, i partner europei e tutti i paesi e organizzazioni internazionali sui dettagli di questo pericoloso attacco attraverso i canali diplomatici.

È assurdo che la Russia tenti di giustificare questo attacco con il falso "attacco alla residenza di Putin" che non è mai avvenuto. Un'altra prova che Mosca non ha bisogno di vere ragioni per il suo terrore e la sua guerra.

Putin usa un IRBM vicino al confine UE e NATO in risposta alle sue stesse allucinazioni — questa è davvero una minaccia globale. E richiede risposte globali.

Servono misure più forti contro la flotta di petroliere russa—e gli Stati Uniti hanno ragione ad agire in questo caso—così come contro i ricavi petroliferi della Russia, i suoi progetti e i suoi beni. Non solo nell'UE, ma in tutto il mondo.

Esortiamo tutti gli stati responsabili e le organizzazioni internazionali a denunciare le menzogne russe e ad aumentare la pressione sull'aggressore senza indugio.

Avvieremo un'azione internazionale — una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, una riunione del Consiglio Ucraina-NATO, così come risposte all'interno dell'UE, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.

Volodymyr Zelensky su X:

A Kiev e nella regione, le conseguenze del massiccio attacco russo sono ancora in fase di affrontamento. Tutti i servizi necessari sono stati impiegati. Solo venti edifici residenziali furono danneggiati. Le operazioni di recupero dopo gli attacchi continuano anche nella regione di Leopoli e in altre regioni del nostro paese. Purtroppo, al momento, si sa che quattro persone sono state uccise solo nella capitale. Tra questi c'è un membro dell'equipaggio dell'ambulanza. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Decine di persone rimasero ferite. C'è stato anche un secondo attacco su uno degli edifici residenziali - proprio nel momento in cui i primi soccorritori stavano fornendo assistenza dopo il primo attacco.

In totale, ieri sera c'erano 242 droni. C'erano anche 13 missili balistici che miravano a impianti energetici e infrastrutture civili, un missile balistico a medio raggio Oreshnik, oltre a 22 missili da crociera. L'attacco avvenne esattamente quando c'era una notevole ondata di freddo. Diretto proprio contro la vita normale delle persone comuni.

Al momento, si sta facendo tutto il possibile per ripristinare il riscaldamento e l'alimentazione elettrica per la popolazione. Oggi ci sarà una riunione dello staff energetico, in cui aspetto rapporti su tutti i dettagli dei lavori di restauro - tempistiche, attrezzature necessarie e i funzionari responsabili.

Oltre alle nostre infrastrutture civili e alle strutture energetiche, un edificio dell'Ambasciata del Qatar è stato danneggiato la scorsa notte da un drone russo - il Qatar, uno stato che fa molto per mediare con la Russia al fine di ottenere il rilascio di prigionieri di guerra e civili detenuti nelle prigioni russe.

È necessaria una reazione chiara dal mondo. Soprattutto dagli Stati Uniti, i cui segnali la Russia presta davvero attenzione. La Russia deve ricevere segnali che è suo dovere concentrarsi sulla diplomazia, e deve sentire le conseguenze ogni volta che si concentra nuovamente sugli omicidi e sulla distruzione delle infrastrutture. L'attacco di oggi rappresenta anche un forte promemoria per tutti i nostri partner che sostenere la difesa aerea dell'Ucraina è una priorità permanente. Non si può perdere un solo giorno nelle consegne, nella produzione o negli accordi. Oggi informeremo i nostri partner a tutti i livelli su quanto accaduto e quali misure di risposta ci servono. Grazie a tutti coloro che stanno con l'Ucraina!