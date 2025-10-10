La Russia lancia una nuova ondata di attacchi su Kiev e sugli impianti energetici

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un assalto russo su larga scala ha colpito Kiev nelle prime ore di venerdì, provocando incendi nei condomini e danneggiando le infrastrutture energetiche critiche. Le esplosioni hanno riecheggiato in tutta la città mentre droni e missili colpivano le aree residenziali, costringendo le squadre di emergenza a combattere le fiamme per tutta la notte. Interruzioni di energia elettrica e idrica sono state segnalate sulla riva orientale del fiume Dnipro, mentre diverse regioni sono rimaste senza elettricità. A Zaporizhzhia, un fuoco di sbarramento simile ha causato vittime e gravi danni alle case. Nel frattempo, le autorità locali hanno esortato alla calma mentre le squadre di riparazione lavorano per ripristinare i servizi essenziali tra le crescenti preoccupazioni per la rinnovata pressione sulla rete energetica ucraina in vista dell'inverno. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!