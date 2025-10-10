La Russia lancia una nuova ondata di attacchi su Kiev e sugli impianti energetici
Gli attacchi mattutini hanno colpito edifici residenziali e siti energetici, lasciando parti della capitale nell'oscurità.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che un assalto russo su larga scala ha colpito Kiev nelle prime ore di venerdì, provocando incendi nei condomini e danneggiando le infrastrutture energetiche critiche. Le esplosioni hanno riecheggiato in tutta la città mentre droni e missili colpivano le aree residenziali, costringendo le squadre di emergenza a combattere le fiamme per tutta la notte. Interruzioni di energia elettrica e idrica sono state segnalate sulla riva orientale del fiume Dnipro, mentre diverse regioni sono rimaste senza elettricità. A Zaporizhzhia, un fuoco di sbarramento simile ha causato vittime e gravi danni alle case. Nel frattempo, le autorità locali hanno esortato alla calma mentre le squadre di riparazione lavorano per ripristinare i servizi essenziali tra le crescenti preoccupazioni per la rinnovata pressione sulla rete energetica ucraina in vista dell'inverno.