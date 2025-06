La Russia mette in dubbio il futuro dell'ultimo trattato nucleare con gli Stati Uniti Il vice ministro degli Esteri segnala una profonda sfiducia sul controllo degli armamenti, mentre Mosca critica le ambizioni di Trump in materia di difesa missilistica.

HQ Le ultime notizie su Russia e Stati Uniti . Il vice ministro degli Esteri russo ha espresso venerdì un crescente pessimismo sul salvataggio del trattato New START, citando lo stato rotto delle relazioni con Washington e i nuovi piani di difesa degli Stati Uniti come principali ostacoli. Mosca ha individuato il progetto del Golden Dome proposto da Trump come una mossa destabilizzante, complicando ulteriormente i negoziati sugli armamenti già congelati. Con il trattato che scadrà all'inizio del prossimo anno, gli esperti avvertono che la mancata sostituzione potrebbe rilanciare la competizione per le armi nucleari. Sergei Ryabkov // Shutterstock