La Russia nega che il processo di pace in Ucraina abbia raggiunto un punto morto Nonostante le aspre critiche di Trump e le rinnovate consegne di armi degli Stati Uniti all'Ucraina, la Russia insiste sul fatto che i negoziati rimangono sul tavolo.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il Cremlino ha respinto le voci secondo cui i colloqui di pace sull'Ucraina hanno raggiunto un'impasse, in seguito alle osservazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alla decisione degli Stati Uniti di riprendere i trasferimenti di armi a Kiev.

Peskov: "Abbiamo ripetutamente detto che sarebbe preferibile per noi raggiungere i nostri obiettivi attraverso mezzi politici e diplomatici pacifici, ma finché ciò non accade, continua un'operazione militare speciale e la realtà sul terreno cambia ogni giorno".

Mosca ha ribadito la disponibilità a una risoluzione, affermando che attende ancora una risposta dall'Ucraina in merito a un nuovo ciclo di discussioni. Nel frattempo, l'operazione militare russa continua a plasmare la situazione sul terreno, dopo il più grande attacco di droni della guerra finora. Paesaggio urbano panoramico con vista sul fiume Mosca, piattaforma di osservazione e Cremlino di Mosca, luoghi pittoreschi: Mosca, Russia - 29 luglio 2022 // Shutterstock