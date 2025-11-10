La Russia potrebbe aprire un nuovo fronte in Europa, avverte Zelensky

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato a The Guardian in una nuova intervista che il presidente russo Vladimir Putin sta lottando per ottenere progressi in Ucraina e potrebbe prepararsi a intensificare il conflitto altrove in Europa.

Secondo Zelensky, il Cremlino sta già spingendo una campagna ibrida in tutto il continente, testando i limiti della NATO senza riuscire ad avanzare sul campo di battaglia. Suggerisce che Mosca potrebbe colpire un altro paese europeo anche prima della conclusione della guerra in Ucraina e osserva che l'aumento degli incidenti con i droni in tutta Europa riflette lo stallo dell'offensiva russa e la ricerca di nuovi obiettivi.

Cosa ha detto Zelensky in precedenza su Putin

Zelensky indica che la leadership russa si affida all'avere un nemico esterno per unificare il Paese attorno a Putin, rendendo irrealistica qualsiasi forma di riavvicinamento con l'Occidente o gli Stati Uniti.

In precedenza, dice di aver avvertito Donald Trump che Putin stava sopravvalutando i suoi successi militari. L'intelligence ucraina ha riferito che Putin ha affermato privatamente che avrebbe conquistato l'intera regione del Donbass entro la metà di ottobre, cosa che Kiev afferma che la Russia non è in grado di ottenere.

Zelensky osserva che le forze russe mancano di manodopera e che le unità chiave sono già state esaurite, lasciando la linea del fronte in gran parte invariata negli ultimi mesi. Nei suoi ultimi commenti, Zelensky afferma anche di non avere "paura" di Trump, aggiungendo che vede gli Stati Uniti come un partner strategico a lungo termine piuttosto che un avversario.